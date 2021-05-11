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بافيل نيدفيد: بيرلو ورونالدو مستمران مع يوفنتوس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس إلى أن المدرب أندريا بيرلو ونجم الفريق كرستيانو رونالدو سيستمران في صفوف البيانكونيري الموسم المقبل .

وكشف نيدفيد إلى أن هناك بعض الصعوبات التي يعاني منها الفريق في الوقت الراهن، لكن الجميع سيقاتل حتى النهاية للتأهل إلى دوري الأبطال رغم النتائج المتراجعة، مشيراً إلى بقاء كل من بيرلو ورونالدو في الموسم المقبل .

وترددت أنباء الساعات الماضية حول عزم يوفنتوس التخلي عن مدربه أندريا بيرلو بعد الخسارة الأخيرة أمام ميلان بثلاثية وضياع لقب الدوري الإيطالي والتراجع للمركز الخامس في الترتيب، إضافة إلى النجم كرستيانو رونالدو حيث أشارت عدة تقارير صحفية إيطالية إلى أن اللاعب لن يواصل مشواره مع يوفنتوس في حال عدم التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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