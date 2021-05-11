كافاني يمدد عقده مع الشياطين الحمر

مدد مانشستر يونايتد عقد مهاجمه الأوروغواياني إدينسون كافاني لموسم إضافي ينتهي في صيف العام القادم .

وذكر بيان الشياطين الحمر إلى أن كافاني والذي كان عقده ينتهي الشهر المقبل مدد أرتباطه بتفعيل الشرط الموجود في العقد حتى يونيو ألفين وأثنين وعشرين ليواصل مسيرته مع وصيف البريمرليغ، وواصل كافاني تألقه في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد حيث سجل حتى الآن خمسة عشر هدفاً في كل المسابقات .

وقال كافاني في تصريح لموقع النادي إلى ان التجانس بينه وبين لاعبي الفريق وكل العاملين داخل النادي كان حافزاً لبقاءه، وأشار كافاني أن الفريق بإمكانه التتويج بلقب خلال الموسم بعد صعوده إلى نهائي الدوري الأوروبي لمواجهة فياريال .

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