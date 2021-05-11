فولهام خارج البريمرليغ الموسم المقبل

تغلب بيرنلي على مضيفه فولهام بهدفين دون مقابل في ختام الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أحتضنها ملعب كرافين كوتاج في لندن .

وأفتتح آشلي ويستوود التسجيل لبيرنلي بحلول الدقيقة الخامسة والثلاثين، وعزز كريس وود تقدم الضيوف بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

ليتمكن بيرنلي من تحقيق انتصاره العاشر هذا الموسم والذي أرسل به فولهام إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى رفقة وست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد قبل ثلاث جولات من ختام الموسم، وليرفع بيرنلي رصيد إلى تسع وثلاثين نقطة ف يالمركز الرابع عشر .

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