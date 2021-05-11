اخبار الرياضة

فولهام خارج البريمرليغ الموسم المقبل

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب بيرنلي على مضيفه فولهام بهدفين دون مقابل في ختام الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أحتضنها ملعب كرافين كوتاج في لندن .

وأفتتح آشلي ويستوود التسجيل لبيرنلي بحلول الدقيقة الخامسة والثلاثين، وعزز كريس وود تقدم الضيوف بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

ليتمكن بيرنلي من تحقيق انتصاره العاشر هذا الموسم والذي أرسل به فولهام إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى رفقة وست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد قبل ثلاث جولات من ختام الموسم، وليرفع بيرنلي رصيد إلى تسع وثلاثين نقطة ف يالمركز الرابع عشر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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