السلتو يلتحق بصفوف الأهلي طرابلس

وصل المهاجم أنيس السلتو للعاصمة طرابلس في الساعات الماضية تمهيدا لبداية تجربته رفقة الأهلي طرابلس في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

السلتو خاض تجربة احترافية في المدة الماضية رفقة فريق الفتح الرباطي المغربي وفضل العودة للأهلي في مرحلة الإياب للمشاركة معه فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

وكان الأهلي طرابلس قد أعلن عن تعاقده مع المهاجم المصري حسام حسن قادما من سموحة المصري إضافة للاعب محمد الترهوني وأخيرا انيس السلتو.

وحقق الأهلي طرابلس الفوز خارج أرضه في أخر مباراة له في الدوري الممتاز على حساب الخمس بهدف دون رد.

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