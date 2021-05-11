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السلتو يلتحق بصفوف الأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل المهاجم أنيس السلتو للعاصمة طرابلس في الساعات الماضية تمهيدا لبداية تجربته رفقة الأهلي طرابلس في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

السلتو خاض تجربة احترافية في المدة الماضية رفقة فريق الفتح الرباطي المغربي وفضل العودة للأهلي في مرحلة الإياب للمشاركة معه فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

وكان الأهلي طرابلس قد أعلن عن تعاقده مع المهاجم المصري حسام حسن قادما من سموحة المصري إضافة للاعب محمد الترهوني وأخيرا انيس السلتو.

وحقق الأهلي طرابلس الفوز خارج أرضه في أخر مباراة له في الدوري الممتاز على حساب الخمس بهدف دون رد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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