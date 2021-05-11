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الأهلي بنغازي يتخطى التعاون بهدف دون رد

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح فريق الأهلي بنغازي في تجاوز فريق التعاون بهدف دون مقابل لحساب الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بملعب شهداء بنينا.

هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق لاعبه إبراهيم بودبوس في الدقيقة السابعة والأربعين من الشوط الثاني حيث رفع الفريق رصيده بهذا الفوز للنقطة الثامنة عشر في المركز الرابع وتنقصه أربع مباريات مؤجلة بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الثامنة في المركز السابع لفرق المجموعة الأولى.

وتفوق الأهلي بنغازي في مباراته الأخيرة على جاره النصر بثلاثية نظيفة لحساب مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة بثلاثية مقابل هدف.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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