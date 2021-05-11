أسرع هدف وإثارة في تعادل المحلة والاتحاد المصراتي 

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حسم التعادل الإيجابي لقاء الاتحاد المصراتي ومضيفه فريق المحلة بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب طرابلس الدولي ضمن مباريات الأسبوع العاشر ذهاب للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الاتحاد المصراتي بهدف مبكر لمهاجمة أيمن عمير بعد مرور حوالي 25 ثانية من صافرة البداية ويعد الهدف الأسرع في الدوري حتى الآن، قبل أن يعدل فريق المحلة النتيجة بعد مرور 5 دقائق إثر مخالفة مرفوعة داخل منطقة جزاء استثمرها عمر بلحاج مسجلا التعادل.

وعاد المحلة وتقد م بهدف ثانٍ في الدقيقة 65 بواسطة المهاجم الهادي عمارة وأدرك الاتحاد المصراتي التعادل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة لأحمد القديري.

وبهذا التعادل وصل الاتحاد المصراتي إلى النقطة 17 معززا مركزه الثالث في المجموعة الثانية وأضاف المحلة نقطة ليصبح برصيد 9 نقاط.