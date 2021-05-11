تقرير| خاص| تتويج الحرية بلقب بطولة عمر المختار التنشيطية في سلوق

سلوق 11 مايو 2021 (وال)- أقيم بملعب نادي الحرية ببلدية سلوق، احتفالية بمناسبة تتويج نادي الحرية بطلا لدوري عمر المختار التنشيطي والذي يستضيفه ملعب النادي، وذلك بعد تصدره بفارق النقاط والأهداف محتلا بذلك المركز الأول منذ أسبوع البطولة الثالث بعد نيله العشر نقاط والتي تحصل عليها بعد خوضه 3 لقاءات فاز في اثنين منها وتعادل في آخر، ليتصدر بذلك المجموعة ويعتلي هرم المنافسة.

مشوار التتويج

شاركت في منافسات البطولة نادي السد ونادي نجوم كركورة ونادي الزويتينة ونادي نجوم المقرون حيث افتتحت البطولة بلقاء جمع نجوم المقرون والحرية في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك تغلب فيه الحرية على ضيفه نجوم المقرون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وليلتقي عقب ذلك بنجوم كركورة والذي خاض ضده ثاني مباراة له في البطولة وانتهت لصالح الحرية بهدف يتيم.

وبعد ذلك التقى بنادي الزويتينة والذي تمكن فيه من الظفر بسبعة أهداف مقابل هدف واحد ليجعل المنافسة صعبة على نظيره فريق السد الذي زاحمه على المركز الأول حيث حال فارق الأهداف بينه وبين الصدارة وجاء آخر لقاء للحرية مع السد والذي انتهى بالتعادل الايجابي بثلاث أهداف، ليتجمد رصيد السد عند عشر نقاط بعد تأجيل لقاءه بنجوم المقرون وغياب نجوم كركورة، حيث نال الترتيب الثاني.

المنافسات على المركز الثالث الأسبوع الثاني من البطولة، حمل لقاءات ساخنة ومنافسة قوية على المركز الثالث احتدمت بين الجارين نجوم كركورة ونجوم المقرون حيث التقى الفريقين على أرضية نادي الحرية واشتعلت المنافسة على نيل الترتيب الثالث لينتهي السجال لصالح نجوم كركورة، بعد لقاء ساخن حسمته رجل اللاعب ” حسن زوبي ” الذي سجل هدف الفوز على مرمى الرعيدي حارس مرمى نجوم المقرون وانتهى اللقاء لصالح نجوم كركورة بهدفين مقابل هدف واحد وليحتل المركز الثالث في البطولة

هداف البطولة

نال المحترف ” معتوق بركة ” مهاجم فريق الحرية الأول لقب هداف البطولة والذي تعاقدت معه إدارة نادي الحرية قادما من مدينة سبها لينظم إلى الفريق الأول وليعزز خط الهجوم للفريق الذي يشهد تحول كبير في مستواه وتعاقدات جديدة لعل أبرزها المحترف الإيفواري “مارتن ويلي” القادم من ساحل العاج والذي لعب في صفوف الوفاق التونسي وعدد من الأندية الإفريقية، وحاز بركة لقب هداف دوري عمر المختار التنشيطي بعد تسجيله لخمسة أهداف في عدة مباريات كان أغلبها في شباك فريق الزويتينة.

كلمة إدارة الحرية

ووجه السيد سعد الفاخري نائب رئيس مجلس الإدارة وكلمة عبر وكالة الأنباء الليبية قائلا إن النسخة الأولى من هذه البطولة ستتكرر بعون الله في نفس الموعد .

وهنأ الفاخري جماهير نادي الحرية بالفوز والظفر بالبطولة وحمل كأس البطولة الودية التي استضافها نادي الحرية بمدينة سلوق، كما قدم الفاخري الشكر والتقدير للفرق المشاركة في البطولة على تحمل مشاق السفر وأعباء المسؤولية.

وقال الفاخري “نعتذر عن كل ما بدر من أخطاء غير مقصودة في دوري المختار التنشيطي وعن أي تقصير حدث مؤكدا ان البطولة الودية التي احتضن نادي الحرية مجرياتها هي جسر للتواصل بين الأندية وتقوية للروابط الاجتماعية وتحقيق التوافق والمنافسة الشريفة بين الفرق والأندية وإداراتها ومضيفا ان العمل المكثف لابد أن تعتريه الأخطاء وان المسابقات القادمة سنتجنب الوقوع في الأخطا”.

وأضاف الفاخري أن إدارة نادي الحرية تسعى تنسيق بطولة أخرى تحت سن 18 سنة، داعيًا الأندية الراغبة في المشاركة في هذه البطولة بالتواصل مع إدارة نادي الحرية، للتنسيق في انطلاق البطولة والتي من شأنها أن تنشط اللاعبين وتكسبهم الخبرة الكافية.

وكشف الفاخري عن بطولة سيشرف عليها نادي الحرية؛ تحمل اسم فقيد الوطن اللواء ” ونيس بوخمادة” تكريمًا له، والتي تستهدف الفئات السنية. (وال) ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال