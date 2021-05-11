رزنامة متعبه للنادي الأهلي بنغازي تلاقي استهجان الجماهير

أخبار ليبيا 24 – رياضة

استهجنت جماهير النادي الأهلي بنغازي جدول المباريات المؤجله الذي أصدرته لجنة المسابقات لفريقه .

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قد أصدرت أمس الإثنين جدول مباريات الفريق المؤجلة، حيث سيواجه الفريق نادي دارنس في السابع عشر من مايو بدرنة ويسافر الفريق خلال هذه المواجهه مسافة 600 كيلومتر ذهابًا وإيابًا .

وليبدأ رحلة جديدة بعد ذلك تستغرق مايقرب 700 كيلومتر يتجه من خلالها نحو مدينة سرت ليواجه فريق خليج سرت في الثاني عشر من نفس الشهر، ومن ثم يعود الفريق لملاقاة الأخضر في مدينة البيضاء في السادس والعشرين من مايو في رحلة ماكوكية جديدة .

وتتجلى صعوبة هذه المباريات في لعب مباريات متتالية خارج الأرض في 3 مدن مختلفة في بحر تسعة أيام .

هذا ولن تتوقف معاناة المشوار الطويل عند هذا الحد، حيث سيلعب أمام شباب الجبل في التاسع والعشرين من مايو، ويلعب أمام نجوم أجدابيا في الأول من يونيو، بفارق 48 ساعة فقط بين المباراتين .

ويعزو البعض هذه القرارات التي وصفت بالظالمة بسبب المشاكل بين مجلس إدارة النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب عدم تصويت الأهلي للشلماني في انتخابات اتحاد الكرة .