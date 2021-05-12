اخبار الرياضة

لجنة المسابقات تعدل مواعيد مباريات النادي الأهلي بنغازي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عدلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة لفريق النادي الأهلي بنغازي، وذلك بعد احتجاجات جماهير النادي بسبب ما ستسببه الرزنامة الموضوعة من اللجنة من تعب وإرهاق كبير للفريق .

هذا وستصبح مباريات الفريق على النحو التالي :

الأهلي بنغازي يواجه دارنس في السادس عشر من مايو الجاري بملعب درنة .

ويلتقي خليج سرت بملعب سرت في الواحد والعشرين من مايو ومن ثم يواجه الأخضر في السادس والعشرين من الشهر ذاته بمدينة البيضاء .

هذا وحددت لجنه المسابقات لقاء الأهلي بنغازي أمام شباب الجبل في  التاسع والعشرين من  هذا الشهر على ملعب شهداء بنينا .

وعلى ذات الملعب يستقبل النادي الأهلي نجوم أجدابيا في الأول من  يوليو المقبل .

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