لجنة المسابقات تعدل مواعيد مباريات النادي الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – رياضة
عدلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة لفريق النادي الأهلي بنغازي، وذلك بعد احتجاجات جماهير النادي بسبب ما ستسببه الرزنامة الموضوعة من اللجنة من تعب وإرهاق كبير للفريق .
هذا وستصبح مباريات الفريق على النحو التالي :
الأهلي بنغازي يواجه دارنس في السادس عشر من مايو الجاري بملعب درنة .
ويلتقي خليج سرت بملعب سرت في الواحد والعشرين من مايو ومن ثم يواجه الأخضر في السادس والعشرين من الشهر ذاته بمدينة البيضاء .
هذا وحددت لجنه المسابقات لقاء الأهلي بنغازي أمام شباب الجبل في التاسع والعشرين من هذا الشهر على ملعب شهداء بنينا .
وعلى ذات الملعب يستقبل النادي الأهلي نجوم أجدابيا في الأول من يوليو المقبل .
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