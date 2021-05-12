اختتام دوري المرحوم ( عبد الكريم الفرجاني ) بالأصابعة

الأصابعة 12مايو 2021 م ( وال )- جرت مساء أمس الثلاثاء المباراة الختامية لدوري المرحوم ” عبد الكريم الفرجاني ” بملعب مدرسة الفاروق في مدينة الأصابعة والذي نظم برعاية جمعية تواصوا للأعمال الخيرية والإنسانية بالمشاركة مع الشؤون الأمنية بالمدينة .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة الأصابعة أن هذه المباراة التي جرت في أجواء رمضانية ممتعة ووسط حضور جماهيري غفير جمعت بين فريقي من الأصابعة هما فريقي المدينة والنصر، وانتهت لصالح فريق النصر بركلات الترجيح .

وأوضح المراسل أنه في ختام هذه الاحتفالية الرياضية تم تكريم الفرق الفائزة بالترتيب الأول والثاني وتكريم اللجنة المشرفة وبعض الشخصيات التي ساهمت في إنجاح الدوري .. فيما قامت إدارة نادي الجبل بالأصابعة في لمسة وفاء بتكريم أسرة المرحوم المهدي أبومنجل أحد مؤسسي النادي .(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال