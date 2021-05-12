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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أبوسليم والمدينة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت مباراة فريقي أبوسليم والمدينة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لحساب الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بملعب طرابلس الدولي.

افتتح فريق المدينة التسجيل عن طريق لاعبه موسى ابوبكر قبل أن يعدل إبراهيما ديوب لصالح أبوسليم.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل المعتصم اللافي هدف التقدم لفريق المدينة قبل أن يعدل فرج كوبا النتيجة لصالح فريق أبوسليم لتنتهي المباراة على هذه النتيجة ويضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

وحاول كل فريق تحقيق نقاط الفوز لتحسين وضعيته على صعيد جدول الترتيب العام من الدوري الممتاز قبل جولة من بداية مرحلة الإياب.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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