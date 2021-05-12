التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أبوسليم والمدينة

انتهت مباراة فريقي أبوسليم والمدينة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لحساب الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بملعب طرابلس الدولي.

افتتح فريق المدينة التسجيل عن طريق لاعبه موسى ابوبكر قبل أن يعدل إبراهيما ديوب لصالح أبوسليم.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل المعتصم اللافي هدف التقدم لفريق المدينة قبل أن يعدل فرج كوبا النتيجة لصالح فريق أبوسليم لتنتهي المباراة على هذه النتيجة ويضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

وحاول كل فريق تحقيق نقاط الفوز لتحسين وضعيته على صعيد جدول الترتيب العام من الدوري الممتاز قبل جولة من بداية مرحلة الإياب.

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