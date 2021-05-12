تحديد مكان وموعد نهائي كأس السوبر الليبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، تاريخ السابع والعشرين من مايو الجاري، موعدًا لإقامة نهائي كأس السوبر الليبي على ملعب شهداء بنينا، وحددت الساعة 4:30 عصرًا موعدا لانطلاق المباراة .

وسيجمع نهائي السوبر المحلي في ليبيا حامل الكأس فريق الاتحاد ضد فريق النصر بطل النسخة الأخيرة من الدوري.

ونص قرار لجنة المسابقات أنه وفي حال انتهاء النهائي بالتعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة لتحديد الفائز بلقب الكأس .

كما سمحت بمشاركة اللاعبين، الذين تم تسجيلهم خلال فترة القيد الثانية .