نابولي “قوة هجومية” متواصلة في الكالتشيو

واصل نابولي نتائجه الإيجابية في السيريا آ بفوزه الكاسح على ضيفه أودينيزي بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب دييغو آرماندو مارادونا في أفتتاح الجولة السادسة والثلاثين من الدوري .

وتقدم البارتينوبي في النتيجة في الدقيقة الثامنة والعشرين عبر البولندي بيوتر زيلينسكي، وعزز الإسباني فابيان رويز التقدم بعد ثلاث دقائق بطريقة رائعة، وقلص أوكاكا تشوكا الفارق لأودينيزي قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، وفي الشوط الثاني واصل نابولي تقدمه ليسجل المكسيكي إيرفينج لوزانو الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والخمسين وجيوفاني دي لورينزو الهدف الرابع في الدقيقة السادسة والستين، وأكمل قائد الفريق لورينزو إينسيني الخماسية في الدقيقة الأخيرة .

ليرفع نابولي رصيده إلى المركز الثاني مؤقتاً بثلاث وسبعين نقطة وليقترب من حسم أحد البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في منافسة متواصلة مع أتالانتا وميلان ويوفنتوس، كما أن فريق الجنوب الإيطالي سجل هدفه الـ83 هذا الموسم ليصبح ثاني أقوى خط هجوم في الكالتشيو متأخراً بهدف واحد عن أتالانتا .

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