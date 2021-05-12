رفيق يقتنص الوحدة ويبتعد عن المؤخرة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تغلب فريق رفيق على حساب الوحدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب زوارة أمس الثلاثاء في واحدة من أكثر مباريات الدوري الليبي آثارة هذا الموسم .

وبادر رفيق بالتسجيل في الدقيقة 15 بهدف مهاجمه “محمد عياد” وأدرك “صهيب البوش” التعادل للوحدة بداية الشوط الثاني.

ليعود رفيق للتقدم بهدف “عبد الرؤف المقطوف”، وعدل الوحدة بمقصيه لـ “عاطف علي” قبل أن ينجح المحترف كرستين في خطف الفوز لرفيق في آخر دقيقة من المباراة .

وأضاع الوحدة ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها حارس رفيق “أحمد الزناد” باقتدار .

وبهذا الانتصار رفع رفيق رصيده من النقاط إلى 10 مبتعدًا عن القاع وتجمد رصيد الوحدة عند 8 نقاط .