ليفانتي يعطل طموح برشلونة لحصد الليغا

واصل برشلونة إهدار النقاط وتصدر الدوري الإسباني بعدما تعادل خارج أرضه أمام مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف لمثلهما في الجولة السادسة والثلاثين من الليغا .

وأفتتح برشلونة التسجيل عبر نجمه ليونيل ميسي في الدقيقة الخامسة والعشرين، وعزز لاعب الوسط بيدري النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين، وقلص ليفانتي الفارق في الدقيقة السابعة والخمسين عن طريق ميليرو، وبعد ثلاث دقائق أضاف موراليس الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الرابعة والخمسين، وعدل سيرجيو ليون النتيجة في الدقيقة الثالثة والثمانين .

ورفع برشلونة رصيده إلى ستة وسبعين نقطة ليرتقي للمركز الثاني مؤقتاً متأخراً بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد ومتقدماً على ريال مدريد .

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