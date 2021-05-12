ليستر سيتي يهدي “السيتزن” لقب البريمرليغ

تمكن ليستر سيتي من الفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة السادسة والثلاثين ليهدي لقب البريمرليغ لمانشستر سيتي للمرة السابعة .

وأفتتح الثعالب أول أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة عبر لوك توماس، وعدل الواعد ماسون غرينوود النتيجة للشياطين الحمر بعد مرور خمس دقائق، وعزز المدافع التركي كاجلار سويونكو التقدم للضيوف بحلول الدقيقة السادسة والستين ، ليرفع ليستر سيتي رصيده إلى ستة وستين نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث فيما توقف مانشستر يونايتد عند سبعين نقطة في المركز الثاني .

وبعد خسارة مانشستر يونايتد توج غريمه مانشستر سيتي بلقب الموسم قبل ثلاث مباريات للسماوي الذي يحتل الصدارة بثمانين نقطة .

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