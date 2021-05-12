“فيفا” يحدد موعد مواجهة ليبيا والسودان

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سيواجه المنتخب الليبي لكرة القدم نظيره السوداني يوم 19 يونيو المقبل في إطار تصفيات كأس العرب التي تحتضنها قطر ويشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، موعد مباريات التصفيات التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وفِي حالة تأهل المنتخب الليبي، فسيصعد للمجموعة الرابعة إلى جانب مصر والجزائر، على أن تكتمل المجموعة بالفائز من مباراة لبنان وجيبوتي.

وفِي باقي التصفيات يواجه منتخب عمان منافسه الصومال يوم 20 يونيو المقبل ويلاقي لبنان نظيرة جيبوتي يوم 23 يونيو.

وتقابل الأردن منتخب جنوب السودان يوم 21 يونيو، ويواجه البحرين جاره الكويت يوم 25 يونيو وتلتقي موريتانيا منافستها اليمن في 22 يونيو وأخيرا ستكون فلسطين على موعد مع جزر القمر يوم 24 يونيو.