“بوفون” يؤكد مغادرة يوفنتوس نهاية الموسم

أعلن الحارس المخضرم “جبانلويجي بوفون” أنه سيترك فريقه يوفنتوس بشكل رسمي مع نهاية الموسم الحالي، إلا أنه لم يُغلق الباب على مواصلة مشواره الكروي مع وصوله 43 عاماً.

وقال بوفون إن مستقبله واضح في نهاية الموسم بعد الاتفاق مع إدارة البيانكونيري لمغادرة الفريق، وأشار الحارس المخضرم إلى أنه لن يُنهي مسيرته الكروية وسيجد حافزاً جديداً.

وتُوّج بوفون بالدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس عشر مرات، حيث يُعد من بين أبرز أساطير النادي الذي انضم إليه في 2001 قادماً من بارما حتى 2018، قبل أن يتركه لموسم واحد خاض فيه تجربة مع باريس سان جيرمان، ليعود مجدداً إلى صفوف يوفنتوس ويُتوج بالدوري في مناسبتين.

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