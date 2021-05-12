تقرير | خاص | المجاهد بطلاً لدوري “الوفاء” المقام على أرضية نادي المجاهد بقمينس

قمينس 12 مايو 2021 (وال)- اختتمت على أرضية نادي المجاهد ببلدية قمينس، منافسات بطولة الوفاء المقامة تكريمًا لروح الفقيد “محمد الصبيحي” والتي تكللت بتربع فريق المجاهد على هرم المنافسة، ونيله البطولة بعد تغلبه على مجموعته بفارق النقاط والأهداف.

هذا وانطلقت منافسات الدوري في السادس عشر من أبريل الماضي، تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك تحت رعاية وإشراف نادي المجاهد، بمشاركة فرق: التلال، المريخ، الروابي، الجبل، الشاطئ.

وجرى لقاء بين بطل الدوري فريق المجاهد ونظيره فريق الروابي، وانتهى لصالح المجاهد بستة أهداف مقابل أربعة، وقد توج عقب ذلك ببطولة الدوري الرمضاني.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للبطولة “شاهين أبو راوي” – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم تسليم الكأس لصاحب الترتيب الأول، وكأس مشاركة للفريق الحائز على الترتيب الثاني، وإهداء درع الوفاء لأسرة المرحوم “محمد سليمان الصبيحي”.

وأضاف أبو راوي أن “الدوري المقام على أرضية نادي المجاهد بقمينس، قد تكلل بالنجاح وحقق الغاية المنشودة منه، وهي تنشيط اللاعبين وبث روح المنافسة وتحفيز رياضيي الأندية ودعمهم”. (وال) ع م

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