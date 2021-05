يقترب فريق أتلتيكو مدريد من حصد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، حيث خطا الفريق خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب، عقب فوزه على ضيفه ريال سوسييداد (2-1) مساء يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ36 “لليغا”.

وحلت ثنائية أتلتيكو مدريد “الروخي بلانكوس” كل من لاعب خط الوسط البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، والمهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا، في الدقيقتين (16 و28) على الترتيب، بينما سجل لاعب خط الوسط إيغور زوبيلديا هدف ريال سوسييداد الوحيد بحلول الدقيقة 83 من عمر المباراة التي جرت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد.

ورفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز، إلى 80 نقطة، مبتعدا صدارة الدوري “لا ليغا”، بفارق 4 نقاط عن وصيفه برشلونة، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليفانتي (3-3)، يوم الثلاثاء.

ويشغل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 75 نقطة، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه غرناطة يوم الخميس، أيضا ضمن منافسات الجولة الـ36 للدوري، في حين توقف رصيد ريال سوسييداد عند 56 نقطة، ويحتل المركز الخامس في ترتيب الليغا.

The post أتلتيكو مدريد يقترب من حصد لقب «الليغا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا