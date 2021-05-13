ميلان يكتسح تورينو ويقترب من التأهّل إلى دوري الأبطال

واصل “ميلان” استفاقته واقترابه من التأهل لدوري الأبطال، بفوزه الكاسح، خارج أرضه، على مضيفه “تورينو”، بسباعية دون مقابل، في الجولة الـ 36 من السيريا آ .

وافتتح الظهير ثيو هيرنانديز أهداف المباراة بتسديدة قوية، وضاعف فرانك كيسي التقدم بالهدف الثاني من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني؛ سجل “ميلان” خمسة أهداف، بدأها براهيم دياز في الدقيقة الـ 50، ليعود ثيو هيرنانديز ويسجل الثنائية الشخصية والهدف الرابع لفريقه، قبل أن يُسجّل المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش ثلاثية كاملة لتنتهي المباراة بنتيجة كبرى، قرّبت الفريق اللومباردي من التأهّل لأبطال أوروبا.

ورفع “ميلان” رصيده إلى 75 نقطة بالتساوي مع “أتالانتا”، فيما توقف “تورينو” عند 35 نقطة، ليتواجد في صراع الهبوط للدرجة الثانية.

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