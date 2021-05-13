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إنتر يتمسك بصدارة الكالتشيو.. و”لوكاكو” يعود للتسجيل أمام روما

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حافظ إنتر على سجل انتصاراته وصدارته الكالتشيو، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على ضيفه روما، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وتقدم إنتر بهدف لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة الـ 11، وأضاف الأوروغواياني ماتياس فيسينو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20، بعد تمريرة من روميلو لوكاكو، وقلّص روما الفارق في الدقيقة الـ 31 عن طريق الأرميني هنريك مخيتاريان، وأنهى “لوكاكو”، الثلاثية في الدقيقة الأخيرة، مستغلاً تمريرة المغربي أشرف حكيمي.

ورفع “النيراتزوري” رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الدوري، فيما توقف “الجيالوروسي” عند 58 نقطة؛ ليتوقف عند المركز السابع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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