“يوفنتوس” يستعيد توازنه في الكالتشيو

استعاد “يوفنتوس” توازنه؛ بفوزه على مضيفه “ساسولو”، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب مابي في ريجيو إميليا، ضمن الجولة الـ 36 من السيريا آ.

وجاءت ثلاثية “البيانكونيري” عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة الـ 28، وعزّز هداف الدوري كريستيانو رونالدو النتيجة مع نهاية الشوط الأول، وقلّص “ساسولو” الفارق في الدقيقة الـ 59، وعزّز باولو ديبالا ثلاثية “السيدة العجوز” في الدقيقة الـ 66.

ورفع “يوفنتوس” رصيده إلى 72 نقطة، محافظًا على مكانه في المركز الخامس، فيما توقف “ساسولو” عند 56 نقطة في المرتبة الثامنة.

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