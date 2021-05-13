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“يوفنتوس” يستعيد توازنه في الكالتشيو

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعاد “يوفنتوس” توازنه؛ بفوزه على مضيفه “ساسولو”، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب مابي في ريجيو إميليا، ضمن الجولة الـ 36 من السيريا آ.

وجاءت ثلاثية “البيانكونيري” عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة الـ 28، وعزّز هداف الدوري كريستيانو رونالدو النتيجة مع نهاية الشوط الأول، وقلّص “ساسولو” الفارق في الدقيقة الـ 59، وعزّز باولو ديبالا ثلاثية “السيدة العجوز” في الدقيقة الـ 66.

ورفع “يوفنتوس” رصيده إلى 72 نقطة، محافظًا على مكانه في المركز الخامس، فيما توقف “ساسولو” عند 56 نقطة في المرتبة الثامنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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