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“أتلتيكو مدريد” يعود إلى سكة الانتصارات ويقترب من حصد الليغا

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد “أتلتيكو مدريد” إلى سكة الانتصارات في الليغا بفوزه الصعب على ضيفه، “ريال سوسيداد”، بهدفيْن مقابل هدف وحيد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن الجولة الـ 36 من الليغا .

وافتتح البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة الـ 16، وأضاف أنخيل كوريا الهدف الثاني للروخي بلانكوس في الدقيقة الـ 28 بعد تمريرة من النجم لويس سواريز، وقلّص “سوسيداد” الفارق عبر إيجور ثوبيلديا قبل النهاية بسبع دقائق.

ورفع “أتلتيكو مدريد” رصيده إلى 80 نقطة ليبتعد بفارق أربع نقاط عن “برشلونة”، وخمس نقاط عن “ريال مدريد” الذي يواجه غرناطة، مساء اليوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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