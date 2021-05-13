اليويفا يعين لاهوز حكماً لنهائي أبطال أوروبا

أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز سيدير نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي والمقررة إقامتها في التاسع والعشرين من مايو الجاري .

وذكرت لجنة الحكام باليويفا بأن لاهوز الذي يملك خبرة كبرى في الملاعب الأوروبية تم تعيينه لإدارة النهائي بعد نجاحه في قيادة ست مباريات هذا الموسم في المسابقة الأغلى أوروبياً بما فيها القمة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في ربع النهائي .

وسيساعد لاهوز في إدارة النهائي كلاً من المساعدين باو ديفيز وروبيرتو ديل بالومار، كما سيكون أليخاندرو هيرنانديز حكم تقنية الفيديو الرئيسي .

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