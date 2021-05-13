فان دايك يغيب عن كأس أمم أوروبا

أعلن قائد المنتخب الهولندي ومدافع ليفربول فيرجيل فان دايك غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل بسبب عدم تعافيه من الإصابة .

وقال المدافع الهولندي إلى أن الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من سبعة أشهر ستغيبه عن المشاركة في بطولة أمم أوروبا والتي أجلت من الصيف الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وحتى الصيف الحالي، وذكر فان دايك إلى أن دخوله في مرحلة الإعداد والتأهيل الأخيرة غير كافية وهو الأمر الذي لن يضعه جاهزاً لتمثيل منتخب هولندا في المسابقة الهامة على حسب قوله .

وكان فان دايك قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون في أكتوبر الماضي بعد تدخل من الحارس جوردان بيكفورد .

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