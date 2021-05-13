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فان دايك يغيب عن كأس أمم أوروبا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن قائد المنتخب الهولندي ومدافع ليفربول فيرجيل فان دايك غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل بسبب عدم تعافيه من الإصابة .

وقال المدافع الهولندي إلى أن الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من سبعة أشهر ستغيبه عن المشاركة في بطولة أمم أوروبا والتي أجلت من الصيف الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وحتى الصيف الحالي، وذكر فان دايك إلى أن دخوله في مرحلة الإعداد والتأهيل الأخيرة غير كافية وهو الأمر الذي لن يضعه جاهزاً لتمثيل منتخب هولندا في المسابقة الهامة على حسب قوله .

وكان فان دايك قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون في أكتوبر الماضي بعد تدخل من الحارس جوردان بيكفورد .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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