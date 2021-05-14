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الفقيه يبدأ تجربته الاحترافية مع سلة المرسى التونسي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر اللاعب الليبي في كرة السلة، عبداللطيف الفقيه، مشواره الاحترافي مع نادي مستقبل المرسى التونسي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، ويسعى إلى التأهل إلى دوري الأضواء.

الفقيه؛ استثمر فترة انتهاء الموسم الحالي لدوري كرة السلة الليبي، حتى يخوض تجربةً احترافيةً قصيرةً مع الفريق التونسي، الذي يستعدّ لخوض التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الأولى.

وسيعود الفقيه إلى ليبيا قبل انطلاق موسم دوري كرة السلة الجديد في ليبيا؛ تمهيدًا لتمثيل فريقه النصر، الذي يلتقي الأهلي طرابلس، في نهائي مسابقة السوبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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