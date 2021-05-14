للمرة الثانية .. اليويفا يُبعد تركيا عن استضافة نهائي الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين “مانشستر سيتي وتشيلسي”، من مدينة إسطنبول التركية، إلى مدينة بورتو في البرتغال.

وذكر اليويفا، في بيان رسمي، أن المباراة النهائية من دوري الأبطال لهذا الموسم، تم نقلها، بشكل رسمي، لتُقام على ملعب دراغاو في بورتو البرتغالية، كما أشار اليويفا إلى أن النهائي سيشهد حضور قرابة 12 ألف متفرج، بعد سماح السلطات الصحية في البرتغال بحضور مشجعي الفريقيْن.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في الموسم الحالي على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول؛ إلا أنه وبعد قرار الحكومة البريطانية بوضع تركيا ضمن القائمة الحمراء للسفر إليها، كما أن الاتحاد الأوروبي لم يشمل الملاعب الإنجليزية لاحتضان النهائي بعدما كشفت تقارير صحفية بريطانية عدة إمكانية إقامة النهائي على ملعب ويمبلي في لندن أو فيلا بارك.

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