العربي الكويتي يجدد عقد النجم الليبي “السنوسي الهادي”

أخبار ليبيا 24

جدد نادي العربي الكويتي بشكل رسمي التعاقد مع النجم الدولي الليبي، السنوسي الهادي، ليواصل اللاعب رسميا مغامرته مع الأخضر.

وجاء التعاقد مع الهادي بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب خلال فترة تواجده مع الفريق خاصة في الدوري المحلي الذي يقترب من التتويج به.

ونشر النادي العربي بيانًا عبر تويتر، أعلن من خلاله التجديد لنجمه المتألق لعامين آخرين حتى 2023.

وسجل النجم الليبي حتى الآن 6 أهداف ومرر عدد من الكرات الحاسمة في الدوري الكويتي ليقود الفريق لتصدر الدوري الكويتي، برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف القادسية.