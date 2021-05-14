9 أهداف تفصل “محمد صلاح” عن رقم تاريخي

أخبار ليبيا 24

بات النجم المصري محمد صلاح على بعد 9 أهداف ليصل إلى لقب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح مساء أمس الخميس هدف في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي تفوق فيها ليفربول بنتيجة 4-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه في مرمى مان يونايتد أصبح محمد صلاح ثالث أكثر لاعب إفريقي تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويفصل النجم المصري 9 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي لحصد لقب أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة الإنجليزية.

ويعد الإيفواري ديديه دروجبا صاحب الرقم الأكبر للاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في البريميرليج بحصيلة بلغت 104 أهداف، ويأتي ثانيا التوجولي أديبايور ب 97 هدفا، وحل المصري محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 96 نقطة.

وكان صلاح قد لعب مع الريدز 200 مباراة في جميع المناسبات، نجح خلالها في تسجيل 124 هدفا وصنع 46 هدفا.