فيران توريس يتألّق أمام نيوكاسل

حقّق مانشستر سيتي، حامل اللقب، انتصارًا صعبًا على مضيفه نيوكاسل، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب سانت جيمس بارك، في البريمرليغ .

وتقدّم نيوكاسل بهدف إيميل كرافت من رأسية متقنة، وعدّل جواو كانسيلو النتيجة في الدقيقة الـ 39، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 42، قبل أن يُعدّل البرازيلي جولينتون، النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعزز جوزيف ويلوك تقدم نيوكاسل في الدقيقة الـ 62، وبعد دقيقة واحدة؛ عاد توريس لتسجيل التعادل ، قبل أن يُسجّل الهاتريك في الدقيقة الـ 66، ليرفع السيتي رصيده إلى 63 نقطة، فيما توقف نيوكاسل عند 39 نقطة في المركز الـ 16.

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