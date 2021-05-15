البرتغال تضع قواعد صارمةً لحضور الجمهور في نهائي الأبطال

أعلنت الحكومة البرتغالية أن الجمهور الإنجليزي الذي سيحضر نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وتشيلسي؛ يتعيّن عليه البقاء في بيئة معزولة، قبل العودة إلى إنجلترا، عقب المباراة مباشرة.

وسيحصل كلٌ من مانشستر سيتي وتشيلسي على ستة آلاف تذكرة، لكل منهما، حيث ذكرت وزيرة شؤون مجلس الوزراء البرتغالي، في مؤتمر صحفي، أن خططًا وقواعد عدة قد وُضعت؛ لضمان عزل المشجعين الذين سيحضرون النهائي، الذي سيُقام في نهاية الشهر الجاري، على أن يصل الجمهور، ويغادر في اليوم نفسه، مع الخضوع لاختبارات “كورونا”، والبقاء في أماكن آمنة معزولة.

وكان “اليويفا” قد أقرّ نقل نهائي دوري الأبطال من ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول إلى ملعب دراغاو في بورتو بالبرتغال؛ وذلك لضمان سفر المشجعين الإنجليز، في ظلّ الوضع الصحي الصعب في تركيا.

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