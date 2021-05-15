نادال يتجاوز زفيريف ويبلغ نصف نهائي “روما ماسترز”

بلغ المصنف الثالث عالميًا الإسباني، رافائيل نادال، نصف نهائي بطولة “روما ماسترز”، بفوزه على المصنف السادس الألماني، ألكسندر زفيريف، بمجموعتيْن دون مقابل.

وتمكّن الماتادور الإسباني من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وعاد نادال لمواصلة سيطرته في المجموعة الثانية؛ ليحسمها بستة لأربعة، فارضًا أفضليته في قمة مباريات الدور ربع النهائي.

ويبحث نادال عن التتويج بلقبه الـ 36 في سلسلة بطولات “الماسترز”، حيث تعرض لثلاث خسائر متتالية أمام اللاعب الألماني.

وسيخوض نادال نصف النهائي الـ 16 له في بطولة روما، ضمن مشاركاته الـ 17، وسيُواجه المصنف الـ 47 الأمريكي ريلي أوبيلكا، في طريقه إلى النهائي.

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