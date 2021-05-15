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ليستر سيتي يُتوّج بكأس الاتحاد الإنجليزي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُوّج ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، بفوزه في المباراة النهائية على تشيلسي بهدف دون مقابل، على أرضية ملعب ويمبلي في لندن.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 عبر لاعب الوسط البلجيكي “يوري تيليمانس”؛ لتنتهي المباراة بهذه النتيجة التي قادت الثعالب لحصد أول لقب له في أقدم مسابقة كرة قدم في التاريخ.

وشهدت المباراة حضور 20 ألف متفرج في مُدرجات ملعب ويمبلي، بعد سماح السلطات البريطانية بعودة المشجعين بصورة تدريجية.

وأصبح هدف يوري تيليمانس الأول لليستر سيتي في نهائي البطولة منذ 58 عاماً، حيث يعود آخر هدف سجله ليستر في النهائي إلى عام 1963 في شباك مانشستر يونايتد، ليخسر تشيلسي النهائي السابع له مقابل 8 تتويجات في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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