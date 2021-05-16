الدبيبة يؤكد أن حكومته ستدعم الأنشطة والمسابقات التي تستقطب الشباب وتبعدهم عن أجواء الحروب والصراعات

مصراتة 15 مايو 2021 ( وال )- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ” أن الليبيين قادرون على إعادة تماسك النسيج الاجتماعي على ما كان عليه من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية والتي تضم مشاركين من مختلف مناطق ليبيا .

وشدد ” الدبيبة ” خلال حضوره مسابقة كأس الجيد للخيول الهجينة والأصلية التي أقيمت اليوم السبت بمدينة مصراتة، على أن مسؤولية البناء والتنمية مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على الحكومة، بل يجب مساهمة كافة الشرائح من رياضيين ورجال أعمال ونشطاء المجتمع المدني حتى تنعم ليبيا بالرخاء والاستقرار.

وجدد ” الدبيبة ” التأكيد على إن حكومة الوحدة الوطنية ستدعم جميع الأنشطة والمسابقات التي تستقطب الشباب وتبعدهم عن أجواء الحروب والصراعات، مؤكدًا أن جهود الشباب وطاقاتهم يجب أن تُستثمر في التنمية والبناء لا في الحروب والصراعات . (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال