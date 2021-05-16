“لقب الليغا” يتأرجح بين 3 أندية.. لمن ستكون الغلبة؟

‬تقرير 218

قبل جولة من نهاية الموسم سيكون الصراع على لقب الليغا مشتعلا ومتواصلا حتى الرمق الأخير بمواجهات بارزة لثلاثي المقدمة أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة.

وسيستقبل المتصدر أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو ضيفه أوساسونا وعينه على حصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة حلم التتويج بلقب الموسم قبل جولة واحدة من نهاية المشوار، كتيبة المدرب دييغو سيميوني وبعد الفوز الصعب على ريال سوسيداد سيكونون على أهبة الاستعداد للظفر بالنقاط الثلاث وعدم إضاعة أي فرصة للتتويج الغائب منذ ألفين وأربعة عشر.

أما الجار والغريم ريال مدريد فسيكون وضعه أصعب نسبيا عندما يرحل لملعب سان ماميس في إقليم الباسك لمواجهة أتلتيك بلباو العنيد الذي يسعى لإنهاء الموسم في مركز مؤهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل، فالمدرب زين الدين زيدان وبحسب التقارير الصحفية لماركا أبلغ لاعبي فريقه بقراره النهائي والرحيل عن الميرينغي عقب نهاية الموسم في حال المحافظة على لقب الليغا أو خسارته كدوري الأبطال وكأس الملك،

ومن جانب آخر، سيستضيف برشلونة سيلتا فيغو في الكامب نو وعينه على الضغط أكثر على قطبي مدريد، فالفريق الكاتالوني ابتعد عن المنافسة نسبيا وفي حال تحقيق أتلتيكو الانتصار على أوساسونا فيسكون طموح التتويج بالدوري بعيد المنال على أبناء المدرب رونالد كومان، إضاعة نقاط سهلة أمام غرناطة وليفانتي ساهمت في إبعاد الفريق عن فرصة استعادة لقبه والتتويج بالثنائية.

إذا هي فرص متباينة لفرق صدارة الليغا، منافسة محتدمة قد تنهي مشوار لقب الموسم في الجولة ما قبل الأخيرة وقد تفتح الباب حتى الدقائق التسعين الأخيرة من عمر الليغا في الجولة الثامنة والثلاثين.

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