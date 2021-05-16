دجوكوفيتش يصطدم بنادال في نهائي “روما ماسترز”

‬بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش نهائي بطولة روما ماسترز ذات الألف نقطة بفوزه الصعب على الإيطالي لورينزو سونيجو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وأنهى اللاعب الصربي المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة، وفي المجموعة الثانية عاد اللاعب الإيطالي إلى أجواء المباراة ليحسمها بسبعة أشواط مقابل ستة بعد شوط كسر التعادل، وتمكن اللاعب الصربي من إنهاء المواجهة بفوزه بالمجموعة الحاسمة بستة لأثنين.

وسيلتقي دجوكوفيتش أمام الإسباني رافائيل نادال في المباراة النهائية حيث يعد النهائي الثاني للاعب الصربي هذا الموسم بعد التتويج ببطولة أستراليا المفتوحة.

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