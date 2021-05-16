“ليفاندوفيسكي” يعادل رقماً تاريخياً للأسطورة “جيرد مولر”

تحصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ على لقب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الكبرى والبوندسليغا بعدما سجل هدفه الأربعين أمام فرابيورغ في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الألماني .

واستطاع المهاجم البولندي تسجيل الهدف الثاني للفريق البافاري أمام فرايبورغ في المباراة التي انتهت بالتعادل ليصل للهدف الأربعين ويعزز صدارته لهدافي البوندسليغا، كما نجح ليفاندوفيسكي في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر القياسي في موسم واحد ضمن البوندسليغا.

وأكد مهاجم البايرن حامل لقب الموسم عقب المباراة أنه لم يتصور أن يعادل رقم أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية والدوري الألماني، مؤكداً أن الرقم القياسي يجعله يشعر بفخر كبير.

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