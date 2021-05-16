“البيانكونيري” يُعزز آمال التأهل لأبطال أوروبا

تغلب يوفنتوس على ضيفه إنتر حامل لقب الكالتشيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب أليانز ستاديوم في قمة الجولة ماقبل الأخيرة من الدوري؛ ليُعزز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح يوفنتوس التسجيل بعد مرور أربع وعشرين دقيقة، عبر نجمه وهدافه كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء، وعدّل هدّاف إنتر روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة الخامسة والثلاثين من ركلة جزاء، وأضاف خوان كوادرادو تقدّم البيانكونيري في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تسديدة قوية.

وفي الشوط الثاني عدّل النيراتزوري النتيجة مجدداً عبر خطأ قائد يوفنتوس جورجيو كيليني، قبل أن يعود كوادرادو ويُسجل هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من ركلة جزاء أخرى، ليُعزز يوفنتوس فرصة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى خمس وسبعين نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، فيما توقف إنتر عند ثمانٍ وثمانين نقطة.

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