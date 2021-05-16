الأهلي المصري يضع قدماً في نصف نهائي أبطال أفريقيا

حسم الأهلي المصري مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية دون مقابل.

وافتتح طاهر محمد طاهر أول أهداف المارد الأحمر في الدقيقة الثالثة والعشرين من تسديدة قوية، وعزز صلاح محسن تقدّم الأهلي قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة بعد خطأ فادح من حارس الفريق الجنوب أفريقي.

وسيتقابل الفريقان السبت المقبل في جنوب أفريقيا إياباً، وذلك من أجل تأكيد تفوقه والعبور إلى المربع الذهبي من البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية في طريقه للمحافظة على لقبه.

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