الأهلي بنغازي يحرم دارنس من فوز  في الأمتار الأخيرة

درنة 16 مايو 2021 (وال)- حرم فريق الأهلي مستضيفه دارنس من فوز كان في المتناول في الأمتار الأخيرة، عقب تعادله معه بنتيجة هدف في كل شبكة، وذلك في لقاء مؤجل من ذهاب الجولة الرابعة لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب درنة البلدي.

هذه المباراة التي توسطها الحكم – أبوبكر الجماعي – نجح فيها دارنس مبكرا من زيارة شباك الأهلي، بعد خطأ فادح ارتكبه المدافع حامد الثلبة لتصل الكرة إلى المهاجم أوس السويح واضعا كرته داخل شباك عبد الجواد رزق.

كثف الأهلي من هجماته، وواصل التقدم نحو مرمى دارنس طيلة شوطي اللقاء، ففي الوقت بدل الضائع لم يتمكن حارس دارنس هارون البيري من التقاط الكرة العرضية التي لعبها أيهم الغويل بنجاح، لتجد بعد ذلك المعتصم بالله التائب مستغلا خطأ هارون البيري معدلا النتيجة في ذلك.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 19 نقطة من 7 مقابلات، فيما أصبح رصيد دارنس 9 نقاط من 10 مباريات. (وال) أ س/ ر ت

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