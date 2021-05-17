قبل جولةٍ واحدةٍ.. أتلتيكو مدريد يقترب من التتويج بـ”الليغا”

اقترب أتلتيكو مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، بعدما تغلّب، بصعوبة، على ضيفه أوساسونا بهدفيْن مقابل هدف، في الجولة الـ 37 من المسابقة.

وسجّل أوساسونا، أولاً، في الدقيقة الـ 75 عن طريق أنتوني بودمير، وعدّل الظهير البرازيلي رينان لودي النتيجة في الدقيقة الـ 82، قبل أن يأتي الدور على النجم لويس سواريز، الذي سجل هدف الفوز قبل دقيقتيْن من نهاية المباراة.

ويُواصل أتلتيكو مدريد الصدارة بـ 83 نقطة، حيث يحتاج إلى الانتصار في المباراة الأخيرة أمام بلد الوليد ليُتوّج رسميًا بـ”الليغا”، للمرة الـ 11 في تاريخه، كما أن الصراع انحصر مع ريال مدريد بعد خسارة برشلونة، على ملعبه، أمام سيلتا فيغو .

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