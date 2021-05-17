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للمرة الأولى .. سيدات برشلونة يحصدن لقب أبطال أوروبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُوّجت سيدات برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، بفوزهنّ على تشيلسي، برباعية دون مقابل، في المباراة النهائية التي احتضنتها السويد.

وسجّلت مالاني ليوبولز بالخطأ في مرمى فريقها تشيلسي، في الدقيقة الأولى، وأضافت لاعبة برشلونة بوتيلاس الهدف الثاني، من علامة الجزاء، في الدقيقة الـ 14، وسجلت بونماتي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 21.

وأكملت هانسن الرباعية في الدقيقة الـ 36 من الشوط الأول؛ لتحصد سيدات الفريق الكاتالوني اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما وصل إلى نهائي عام 2019، وأخفق في حصد اللقب، بالخسارة أمام ليون الفرنسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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