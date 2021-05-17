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“نادال” يُتوّج ببطولة “روما لأساتذة التنس”.. للمرة العاشرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُوّج المصنف الثاني عالميًا، الإسباني رافائيل نادال، بلقب بطولة “روما لأساتذة التنس”، للمرة العاشرة في مسيرته؛ بفوزه على المصنف الأول الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، بمجموعتيْن مقابل مجموعةٍ واحدةٍ.

وأنهى الماتادور الإسباني المجموعة الأولى بصعوبةٍ، بسبعة أشواط مقابل خمسة، إلا أنه أخفق في إنهاء المجموعة الثانية لمصلحته، بعدما عاد اللاعب الصربي بقوة، حاسمًا المجموعة بستة أشواط مقابل شوط واحد.

وعاد نادال إلى الأجواء وفرض أفضليته في المجموعة الأخيرة، التي أنهاها بستة أشواط لثلاثة؛ ليُتوّج باللقب العاشر في البطولة الإيطالية، كما أنه حسم مواجهته الرابعة أمام دجوكوفيتش، في سلسلة المباريات النهائية لبطولة “روما ماسترز”، التي تواجها فيها ست مرات، خلال النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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