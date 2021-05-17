بهدفه في مرمى وست بروميتش .. أليسون يدخل التاريخ

قاد الحارس، أليسون بيكر، فريقه ليفربول، إلى فوزٍ غالٍ، خارج أرضه أمام وست بروميتش ألبيون، بهدفيْن مقابل هدف، ضمن الجولة الـ 36 من البريمرليغ.

وتقدّم هال روبسون كانو في النتيجة منذ ربع الساعة الأولى لصالح وست بروميتش، وعدّل محمد صلاح النتيجة في الدقيقة الـ 33؛ إلا أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تمكّن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، برأسية متقنة بعد عرضية ألكنسدر أرنولد.

وأصبح الحارس أليسون أول حارس في تاريخ ليفربول يُسجّل هدفًا للفريق في إحدى المسابقات، منذ تأسيس النادي عام 1892، والحارس السادس في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يُسجّل في المسابقة.

ورفع الريدز رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع، قبل جولتيْن من نهاية الموسم.

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