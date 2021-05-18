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لتعزيز صفوفه قُبيل الإياب.. رفيق يضمّ “اصديرة” في صفقة انتقالٍ حرٍّ

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد فريق رفيق مع اللاعب وائل اصديرة؛ لتعزيز صفوفه، في مرحلة الإياب من منافسات الدوري الممتاز.

وخاض اصديرة تجربةً سابقةً مع نادي المدينة، وفسخ عقده، المدة الماضية، بالتراضي، دون كشف الأسباب.

كما مثّل اللاعب ألوان النادي الأهلي بنغازي عام 2019، ولعب معه في المشاركة الأفريقية في مناسبتيْن، كذلك في البطولة العربية، حيث غادر الفريق المنافسات، آنذاك، أمام الاسماعيلي المصري.

ووقع الاختيار، سابقًا، على اصديرة؛ لتمثيل ألوان المنتخب الوطني في العديد من الاستحقاقات الدولية، حيث يسعى اللاعب إلى تقديم الإضافة مع رفيق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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