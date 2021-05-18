زلاتان إبراهيموفيتش يغيب عن يورو 2020

أكد الاتحاد السويدي لكرة القدم، أن النجم المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، سيغيب، رسميًا، عن نهائيات أمم أوروبا “يورو 2020″، التي تنطلق في يونيو المقبل.

ويأتي غياب نجم السويد وفريق ميلان، بعد إصابةٍ تعرض لها في ركبته اليسرى، حيث ستمنعه من المشاركة في أمم أوروبا، وأخبر مدرب المنتخب، يان أندرسون، أن إبراهيموفيتش أخبره بعدم المشاركة، بشكل نهائي؛ بسبب عدم القدرة على التعافي، خلال الفترة المقبلة، إضافةً إلى إمكانية إجراء عملية جراحية، بحسب رؤية الطاقم الطبي للروسونيري.

وسجّل “إبراهيموفيتش” 62 هدفاً في 116 مباراة مع منتخب السويد، قبل أن يعتزل دوليًا في 2016، لكنه عاد خلال العام الحالي للمشاركة في التصفيات.

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