مباراتان في افتتاح مباريات الجولة الـ11 لفرق المجموعة الأولى

يستعد فريق شباب الجبل لملاقاة فريق النصر يوم الخميس القادم في مباريات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى في الدوري الليبي لكرة القدم، المباراة سيستضيفها ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء وتنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء، وفي نفس التوقيت بملعب بنينا يلاقي فريق الصداقة فريق التعاون في لقاء يطمح من خلاله الفريقان لخطف نقاط الفوز مع نهاية مرحلة الذهاب من المسابقة.

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