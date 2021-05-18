أصديرة يتقمص ألوان رفيق صرمان في مرحلة الإياب

في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي رفيق أنهت الإدارة التعاقد مع اللاعب وائل اصديرة ليتقمص ألوان الفريق في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز، أصديرة من مواليد 1995 يلعب في مركز الظهير الأيسر وسبق له اللعب مع فرق الأهلي طرابلس والترسانة والأهلي بنغازي والمدينة ويستعد الآن لخوض التجربة الجديدة مع فريق رفيق.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
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