ملعب عبدالرحمن أبوالشواشي بنادي الاتحاد يدخل الصيانة

أعلنت إدارة نادي الاتحاد أن ملعب المرحوم عبدالرحمن أبوالشواشي سيدخل في الصيانة الكاملة لفترة تتواصل لمدة شهر كامل سيضطر خلالها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى إجراء تدريباته على أرضية ملعب دخول ملعب المرحوم المرحوم “المهدي السوكني”، وبحسب المركز الإعلامي لنادي الاتحاد فإنه بدأت فعليا أعمال الصيانة في الملعب بداية من يوم الإثنين 17 مايو الجاري.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
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